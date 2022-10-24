Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: подробности

Украинский президент призвал Израиль начать помогать Украине и определиться с кем он. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления перед участниками Саммита демократии Haaretz.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства поблагодарил за награду Democracy Award, которой отметил борьбу украинского народа и сделал важное обращение.

"Но разве не время и вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора идет полное разрушение глобальной безопасности", — спросил Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский президент заявил, что Израиль таки даст справедливые ответы на его вопросы, ведь он не касается политики, а ценностей. Также он подчеркнул, что Украина с 2014 года обращается в Израиль за помощью.

При этом Владимир Зеленский поблагодарил народ Израиля за медицинскую помощь, медиа, которые распространяют правдивую информацию о войне в Украине и всех граждан, выходивших на улицы с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Израиль отказал Украине в снабжении оружием, но хочет принять участие в разработке системы раннего предупреждения. Министр обороны Израиля Бенни Ганц сообщил, что его страна не будет поставлять никакие системы вооружений для Украины. По словам Бенни Ганца, официальная позиция Израиля относительно Украины не изменилась, поставки оружия не будет, но чиновник сообщил, что его страна согласна помочь Украине создать систему раннего предупреждения ударов.

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