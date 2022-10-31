Зеленский призвал исключить Россию из ООН и G20

РФ отныне не должна находиться как часть Организации Объединенных Наций и входить в "Большую двадцатку", ведь каждое преступное лицо должно нести ответственность за свои поступки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, проводя совместный брифинг с руководителем правительства Чехии Петром Фиалой.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"России не место в G20, ООН и других структурах, созданных для защиты мира и сотрудничества между нациями. Понятно, что Россия лишь цинично эксплуатирует такие структуры для прикрытия своих преступлений. Любой преступник должен отвечать за преступления, совершенные им", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о ситуации с электричеством . Стабилизационные отключения будут продолжаться, потому что в Украине все еще сохраняется дефицит генерации электроэнергии. Глава государства сообщил, что 30 октября не было аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, специалистам удалось восстановить техническую возможность поставки электроэнергии после российских ударов.

Также "Комментарии" писали о том, что РФ выпустила Украиной более полусотни ракет . Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных страной-агрессором утром понедельника. В командовании Воздушных сил добавили, что 44 крылатых ракет удалось уничтожить силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" — 18, воздушного командования "Юг" — 12, воздушного командования "Восток" — 9, воздушного командования "Запад" — 5.

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