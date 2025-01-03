Зеленский признался, какое обещание, данное украинцам, так и не сдержали партнеры

Несмотря на громкие заверения западных лидеров Украина все еще не получила все пять систем противовоздушной обороны Patriot, обещанных на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире телемарафона.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В частности, украинский лидер назвал решение НАТО о предоставлении Украине пяти систем Patriot "серьезным достижением". Впрочем, он добавил, что не все эти системы были доставлены.

"Считаю серьезное достижение по НАТО — решение в Вашингтоне о пяти дополнительных Patriot. Не все дошли пока что, но решение положительное и необратимый курс нашего членства в НАТО, которое поддержали все страны Альянса", — отметил президент.

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