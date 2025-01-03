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Зеленский признался, какое обещание, данное украинцам, так и не сдержали партнеры

Президент заявил, что Украина так и не получила все обещанные Patriot с саммита НАТО в Вашингтоне

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Несмотря на громкие заверения западных лидеров Украина все еще не получила все пять систем противовоздушной обороны Patriot, обещанных на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире телемарафона.

Зеленский признался, какое обещание, данное украинцам, так и не сдержали партнеры

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В частности, украинский лидер назвал решение НАТО о предоставлении Украине пяти систем Patriot "серьезным достижением". Впрочем, он добавил, что не все эти системы были доставлены.

"Считаю серьезное достижение по НАТО — решение в Вашингтоне о пяти дополнительных Patriot. Не все дошли пока что, но решение положительное и необратимый курс нашего членства в НАТО, которое поддержали все страны Альянса", — отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский признался, что операция в Курской области РФ является "козырем" для всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального Юга.

Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский отметил, что ситуация на восточном фронте остается одной из самых трудных, однако в январе будет приложен максимум усилий для ее стабилизации. 

Ранее "Комментарии" писали — на Банковой подчеркивают важность остановки транзита российского газа через Украину. В частности, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "вчерашнее безусловное историческое поражение Москвы произошло не на поле боя, но в конце концов оно может определить итог всей войны".




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