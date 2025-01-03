Зеленский признался, что является "козырем" Украины для всех переговоров

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Кравцев Сергей
Операция в Курской области РФ является "козырем" для всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального Юга. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телемарафона сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Президент назвал "Курск" очень сильным козырем во всех переговорах.
По его словам, страны Глобального Юга были под влиянием того, что украинские силы дают отпор на территории РФ и держат ситуацию, а российские войска "увеличивают контингент и ничего сделать не могут".
Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский отметил, что ситуация на восточном фронте остается одной из самых трудных, однако в январе будет приложен максимум усилий для ее стабилизации.
По словам Зеленского, сейчас российские войска демонстрируют продвижение на востоке. Это обусловлено тем, что Россия сосредоточила в этом направлении значительно большее количество своих военных по сравнению с другими участками фронта.
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