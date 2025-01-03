Зеленский признался, что является "козырем" Украины для всех переговоров

Операция в Курской области РФ является "козырем" для всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального Юга. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телемарафона сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент назвал "Курск" очень сильным козырем во всех переговорах.

"Особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло", – отметил глава украинского государства.

По его словам, страны Глобального Юга были под влиянием того, что украинские силы дают отпор на территории РФ и держат ситуацию, а российские войска "увеличивают контингент и ничего сделать не могут".

"Даже сработал фактор с тем, что они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда (в Курскую область – ред.) опять же. Я считаю, что это их тактическая ошибка", – высказался глава государства.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский отметил, что ситуация на восточном фронте остается одной из самых трудных, однако в январе будет приложен максимум усилий для ее стабилизации.

По словам Зеленского, сейчас российские войска демонстрируют продвижение на востоке. Это обусловлено тем, что Россия сосредоточила в этом направлении значительно большее количество своих военных по сравнению с другими участками фронта.

"Они давят на уставших парней, и это факт. Сделаем все, чтобы по крайней мере в январе была стабилизация фронта. Это очень сложно. Если дойдет все то, что пообещали, есть графики, что-то в пути, если новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот. Этот пазл зависит от многих деталей, — отметил президент.

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