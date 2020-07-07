kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.07.2020

BTC/USD

9264.15

ETH/USD

238.56

LTC/USD

43.52

НБУ 07.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Венгрия направила жалобу Зеленскому
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия направила жалобу Зеленскому

Президент Венгрии пожаловался Зеленскому на карпатский мусор

сегодня, 16:13
Автор:

Владимир Лавский
Венгрия направила жалобу Зеленскому

Президент Венгрии Янош Адер в письме Владимиру Зеленскому призвал Украину решить проблему загрязнения Тисы, поскольку воды несут карпатский мусор прямиком в Венгрию. Соответствующее письмо было опубликовано на сайте президента Венгрии. 

"Наши машины уже не могут справиться с тоннами мусора, которые продолжают поступать в Венгрию сумасшедшими темпами. Надо решать данную проблему. Это точно не соответствует европейским стандартам", - написал Ядер. 

Стоит отметить, что аналогичное письмо президент Венгрии отправил и румынскому коллеге Клаусу Йоханнису. В нем он жалуется на мусор в реке Сомеш. 

"Я понимаю, что никто не застрахован от ливней. Но откуда там взялись пластмассовые бутылки и другие бытовые отходы? Это очень вредит туризму в Венгрии, да и вообще отрицательно влияет на всю природу", - подытожил Адер. 

Как ранее писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковскую область. Во время  поездки он осмотрел территории, которые пострадали из-за наводнений. Зеленский также узнал, на каком этапе находится ликвидация последствий стихийного бедствия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!