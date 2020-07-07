Венгрия направила жалобу Зеленскому

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Владимир Лавский
Президент Венгрии Янош Адер в письме Владимиру Зеленскому призвал Украину решить проблему загрязнения Тисы, поскольку воды несут карпатский мусор прямиком в Венгрию. Соответствующее письмо было опубликовано на сайте президента Венгрии.
"Наши машины уже не могут справиться с тоннами мусора, которые продолжают поступать в Венгрию сумасшедшими темпами. Надо решать данную проблему. Это точно не соответствует европейским стандартам", - написал Ядер.
Стоит отметить, что аналогичное письмо президент Венгрии отправил и румынскому коллеге Клаусу Йоханнису. В нем он жалуется на мусор в реке Сомеш.
"Я понимаю, что никто не застрахован от ливней. Но откуда там взялись пластмассовые бутылки и другие бытовые отходы? Это очень вредит туризму в Венгрии, да и вообще отрицательно влияет на всю природу", - подытожил Адер.
Как ранее писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковскую область. Во время поездки он осмотрел территории, которые пострадали из-за наводнений. Зеленский также узнал, на каком этапе находится ликвидация последствий стихийного бедствия.
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