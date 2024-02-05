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Зеленский признал, что на фронте сложилась патовая ситуация: какие причины и что теперь делать

Президент считает, что в войне "на земле" сформировалась патовая ситуация из-за задержек с поставками техники

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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На российско-украинском фронте действительно сложилась патовая ситуация, Украине нужны современные технические средства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому "Rai1" сделал президент Украины Владимир Зеленский 

Зеленский признал, что на фронте сложилась патовая ситуация: какие причины и что теперь делать

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Относительно войны на фронте – это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", — сказал глава государства.

В то же время военно-морская операция Украины имеет положительные результаты, отметил Зеленский. "Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, поэтому эта прагматичная часть операции, имеющая влияние на экономику, была проведена положительно", — добавил он. 

В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.

Читайте также на портале "Комментарии" — февраль начался для Украины с приятных новостей от ЕС, принявшего решение о выделении нам в течение четырех лет 50 млрд евро. К сожалению, пробуксовка и этого решения, и помощи со стороны США (из-за игр трампистского крыла республиканцев), уже привели к тому, что на фронте украинские воины испытывают дефицит боеприпасов. Тогда как российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия. На Западе, вроде бы, понимают важность поддержки Украины, ведь в случае нашего поражения – и Россия пойдет дальше, и прочие диктаторские режимы начнут новые агрессии. Но от понимания до действий – долгий путь. А нам поддержка нужна здесь и сейчас. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от февраля в ракурсе российско-украинской войны и всего, что происходит вокруг нее.




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Источник: https://www.rainews.it/notiziari/tg1/video/2024/02/Tg1-Speciale---Lintervista-in-esclusiva-al-Presidente-Zelensky---04022024-10513cec-ed08-4f83-94cd-0e7f0fb50296.html
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