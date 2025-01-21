Зеленский прибыл в Давос необычным транспортом (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января прибыл в Давос (Швейцария). Сегодня у президента запланировано выступление на Всемирном экономическом форуме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

Зеленский выступит в Давосе 21 января после Шольца. Фото: Офис президента Украины

Кадры из соцсетей демонстрируют, что на ВЭФ Зеленский прибыл необычным транспортом. Вертолетом в горный Давос доставляют многих лидеров, но не каждому достается военный.

Как ожидается, сегодня, 21 января, в 15:30 по киевскому времени президент Украины выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Согласно программе форума, перед выступлением Зеленского запланирована речь канцлера Германии Олафа Шольца. Позднее Зеленский проведет переговоры с лидерами Латинской Америки и Азии.





Портал "Комментарии" сообщал, что встречи с Зеленским в Давосе ищет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Комментарии" отмечали, что с 20 по 23 декабря в Давосе будет работать Украинский дом. Известно, что Зеленский планирует лично участвовать в мероприятиях Форума. Глава Украинского государства, как отметил президент ВЭФ Берге Бренде, прибудет в Давос 21 января. Это будет его второе участие в форуме после дебюта в 2024 году. Таком образом, встреча с Фицо потенциально может состояться 21-23 января.

ВЭФ уже 54 года проходит в горнолыжном курорте Давос. Основной темой Давоса-2025 является "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи". Обсуждения будут охватывать вопросы геоэкономической неопределенности, переосмысление роста, роль искусственного интеллекта и защита планеты.

Ожидается, что в форуме примут участие около трех тысяч представителей более чем из 130 стран, в том числе 60 глав государств и правительств и 900 руководителей ведущих компаний мира. В работе ВЭФ примет участие и президент США Дональд Трамп. Он выступит с онлайн-обращением в четверг, 23 января.



