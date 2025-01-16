Стало известно, где Фицо сможет найти Зеленского: он будет там 21 января

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо может состояться на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). Об этом 16 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина". Это один из вариантов, который возможен "в ближайшие дни", как анонсировал Фицо.

Зеленский в январе посетит форум в Давосе - возможно, встретится с Фицо. Фото: Офис президента

Как рассказал информированный источник над встречей лидеров действительно идет работа. Среди потенциальных мест для переговоров словацкой стороной рассматривается Давос. Там 20 января стартует Всемирный экономический форум.

"Комментарии" отмечали, что с 20 по 23 декабря в Давосе будет работать Украинский дом . Известно, что Зеленский планирует лично участвовать в мероприятиях Форума. Глава Украинского государства, как Таком образом, встреча с Фицо потенциально может состояться 21-23 января. Глава Украинского государства, как отметил президент ВЭФ Берге Бренде, должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Это будет его второе участие в форуме после дебюта в 2024 году.



Портал "Комментарии" напоминает, что напряженность в отношениях между Словакией и Украиной усилилась после решения Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию после завершения контракта с Россией. Фицо подверг критике это решение, обвинив Зеленского в саботаже. После этого лидеры стран обменялись рядом резких заявлений, в том числе личного характера.



После перепалки в публичном поле Фицо 13 января призвал украинского лидера встретиться "в кратчайшие сроки" . Зеленский в ответ предложил словацкому премьеру приехать в Киев в пятницу, 17 января. Из Словакии на это предложение поступил отказ



16 января Фицо сообщил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни. По его словам, администрация активно работает над согласованием удобного времени для встречи. Украинский президент пока не ответил на эту реплику премьера Словакии.