Зеленский предупредил Запад об угрозе – аппетиты Кремля растут

Президент России Путин "хочет всего, что ему даст Запад, его аппетиты обычно растут". Такое мнение в интервью американскому телеканалу "FoxNews" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства вновь обратился з западным союзникам Украины с требованием более решительно реагировать на преступления путинского режима в Украине. По мнению Владимира Зеленского, чем больше российский диктатор видит поблажек со стороны Запада, тем больше у него появляется интерес идти дальше и достигать все новых и новых поставленных целей. Зеленский уверен, что Украина – не конечная цель Путина. И, если Украина проиграет в войне против России, то следующей цель Путина станет Европа. Путин может отказаться от своих планов только если получит коллективный ответ. Только так его можно остановить.

Также Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что украинские военные еще способны всех удивить и ответить в полную силу.

Президент в очередной раз подчеркнул, что, ради мира Украина не готова терять свои территории и не может считать это компромиссом для прекращения огня и боевых действий.

Ранее украинский президент заявил, что Россия проводит перегруппировку своих войск, собираясь нанести массированный удар по востоку Украины, а также, сконцентрировав свои войска на харьковском направлении.

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