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Зеленский предупредил украинцев о новых массовых ракетных ударах по Украине: подробности

Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре

6 ноября 2022, 23:05
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Автор:

Лиля Воробьева

РФ, возможно, грозит новыми массовыми ударами по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Агрессор может использовать ракеты из Ирана. Об этом заявляет глава нашего государства Владимир Зеленский в очередном видеообращении .

Зеленский предупредил украинцев о новых массовых ракетных ударах по Украине: подробности

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, прежде всего — энергетической", — подчеркнул президент.

Как утверждает Владимир Зеленский, по этой причине РФ накапливает ракеты, поставляемые Ираном.

Лидер страны подытожил, что наша страна готова ответить на каждый новый удар, наносимый российскими террористами.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский предупредил страны, помогающие России продолжать войну в Украине. Любая страна, помогающая РФ продолжать войну в Украине, должна отвечать за последствия войны. Владимир Зеленский заявил, что целый мир будет знать, что Иран помогает РФ продолжать войну в Украине и действие мировых угроз, вызванных действиями страны-агрессора.

Также "Комментарий" писали о том, как помешать усилению России за счет Ирана . Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в ближайшие недели ждет хорошие новости относительно систем ПВО для Украины. Он также анонсировал появление платформы по сбору средств на создание флота морских дронов. И обвинил Иран во лжи, что тот якобы поставлял РФ свои беспилотники, но только до войны и в малых количествах. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вообще призвал нанести удар по предприятиям в Иране, которые производят беспилотники и другое вооружение.


 



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/562541902347066/
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