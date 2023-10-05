Зеленский предупредил, когда по Украине "будет много атак"

"Много атак" по Украине ожидается уже в ближайшую зиму. Враг будет использовать ракеты и иранские дроны. Именно поэтому наша страна нуждается в защите. Соответствующее заявление сделал президент Зеленский в своем комментарии и журналистам в испанской Гранаде.

"Важно, чтобы Украина имела защиту на зиму, потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разных видов российских ракет, включая иранские дроны", — заявил он журналистам.

Также украинский президент отметил, что главная задача – сохранить единство в Европе.

"И я говорю не только о странах ЕС, во всей Европе. Я думаю, что это самая большая проблема, потому что Россия будет атаковать с помощью информационной дезинформации, с помощью фейков", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СНБО объяснили, что происходит в Словакии – почему страна перестает быть другом Украины. В Словакии "просто безумное" влияние российской агентуры. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, другим политикам, представляющим демократические свободные страны Европы, нужно внимательно следить за происходящим в Словакии. Ведь уже есть прецедент, что на территории ЕС все активнее появляются русские нарративы, русский язык, русская история. Это очень плохая тенденция. При этом Данилов предположил, что политики не определяют курс страны, а народ.