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Зеленский предупредил Европу: президент раскрыл сценарий в случае победы РФ в войне

Президент Украины заявил европейским лидерам, что российский контроль над страной может спровоцировать беспрецедентную волну миграции

17 октября 2026, 09:45
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае установления российского контроля над страной до 20 миллионов украинцев могут уехать в Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление главы государства во время саммита лидеров Европейского Союза.

Зеленский предупредил Европу: президент раскрыл сценарий в случае победы РФ в войне

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Россия нас убивает", 0 заявил Зеленский на пресс-конференции. 

По его словам, украинцев продолжают вытеснять из собственной страны, а Москва не демонстрирует намерения остановить войну.

Как отмечает Politico, с начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Этот исход населения стал крупнейшим миграционным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

По данным Евростата, более четырех миллионов украинцев находятся в странах Евросоюза под временной защитой. Среди государств, принявших наибольшее число беженцев, — Германия, Польша и Чехия. Предупреждение Зеленского указывает на риск дальнейшего роста миграционной нагрузки в случае ухудшения ситуации с безопасностью.

Одновременно Украина готовится к очередной тяжелой зиме на фоне российских обстрелов и испытывает серьезное давление на государственные финансы. По прогнозам Международного валютного фонда, дефицит государственного бюджета в следующем году может составить от 30 до 35 миллиардов долларов.

Согласованный Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро призван поддержать Украину, однако финансовые потребности страны остаются значительными. Европейским государствам приходится учитывать и собственные проблемы: рост цен на энергоносители, предстоящие выборы, геополитические кризисы и разногласия вокруг долгосрочного бюджета ЕС объемом два триллиона евро.

Таким образом, предупреждение Киева касается не только военной угрозы. Возможное увеличение числа беженцев способно создать дополнительную нагрузку на европейскую инфраструктуру, социальные системы и бюджеты. Для Украины же продолжение поддержки партнеров остается критически важным условием устойчивости в условиях войны.

При этом цифра в 20 миллионов человек обозначает возможный сценарий, озвученный Зеленским, а не прогноз, подтвержденный статистическими расчетами.

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Источник: https://www.politico.eu/article/zelenskyy-warns-20m-ukrainians-could-flee-to-europe-if-russia-wins-war/
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