Зеленський попередив Європу: президент розкрив сценарій у разі перемоги РФ у війні

Президент України Володимир Зеленський попередив, що у разі встановлення російського контролю над країною до 20 мільйонів українців можуть виїхати до Європи. Про це повідомляє Politico із посиланням на виступ глави держави під час саміту лідерів Європейського Союзу.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Росія нас вбиває", — заявив Зеленський на прес-конференції.

За його словами, українців продовжують витісняти зі своєї країни, а Москва не демонструє наміру зупинити війну.

Як зазначає Politico, з початку повномасштабного вторгнення мільйони українців були змушені залишити свої будинки. Цей результат населення став найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни.

За даними Євростату, понад чотири мільйони українців перебувають у країнах Євросоюзу під тимчасовим захистом. Серед держав, які прийняли найбільше біженців, — Німеччина, Польща та Чехія. Попередження Зеленського вказує на ризик подальшого зростання міграційного навантаження у разі погіршення безпекової ситуації.

Водночас Україна готується до чергової важкої зими на тлі російських обстрілів і зазнає серйозного тиску на державні фінанси. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, дефіцит державного бюджету наступного року може становити від 30 до 35 мільярдів доларів.

Узгоджений Євросоюзом кредит у розмірі 90 мільярдів євро покликаний підтримати Україну, проте фінансові потреби країни залишаються значними. Європейським державам доводиться враховувати й власні проблеми: зростання цін на енергоносії, майбутні вибори, геополітичні кризи та розбіжності навколо довгострокового бюджету ЄС обсягом два трильйони євро.

Таким чином, попередження Києва стосується не лише військової загрози. Можливе збільшення кількості біженців здатне створити додаткове навантаження на європейську інфраструктуру, соціальні системи та бюджети. Для України продовження підтримки партнерів залишається критично важливою умовою стійкості в умовах війни.

При цьому цифра 20 мільйонів людей означає можливий сценарій, озвучений Зеленським, а не прогноз, підтверджений статистичними розрахунками.

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