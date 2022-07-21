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Зеленский потроллил Путина, рассказав, ка он попал в «реанимацию»

Президент подчеркнул, что "так крепко как сейчас" он еще никогда не чувствовал себя

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские фейки о якобы его пребывании в реанимации. Как передает издание "Комментарии", свое видео президент опубликовал на своей странице в Instagram.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня с подачи страны-агрессора был запущен очередной фейк, касающийся управлениям государством. Зеленский отметил, что россияне запустили вранье о том, что якобы он попал в больницу и тяжёлом состоянии находится реанимации. Но, чтобы развенчать все фейки, президент отметил, что он находится у себя в кабинете на Банковой у чувствует себя бедро.

"Сегодня Россия запустила очередной фейк, что государство якобы не руководствуется президентом Зеленским, потому что он находится в больнице, точнее — в реанимации из-за своего тяжелого состояния, тяжелого состояния здоровья. Так вот — я нахожусь в кабинете", — отметил президент.

Зеленский добавил, что "так крепко, как сейчас" он еще никогда не чувствовал.         

"Плохая новость для всех, кто запускает такие фейки, я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к престарелым 44 – это не 70", – заявил Владимир Зеленский, подкалывая Путина преклонным возрастом.

Отметим, портал "Комментарии" ранее сообщал, что хакеры страны-агрессора взломали украинское радио и "вбросили" новый фейк о том, что украинский президент попал в реанимацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — о географических претензиях не только на Донбасс, но и на другие территории Украины публично заявил глава МИД России Сергей Лавров. Эксперты рассказали в эксклюзивном интервью, что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин назвал причину, почему он не встретится с Зеленским.

Зеленский потроллил Путина, рассказав, ка он попал в «реанимацию»

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины



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Источник: https://www.instagram.com/tv/CgRjvSHoty1/?utm_source=ig_web_copy_link
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