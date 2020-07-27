Зеленский, Порошенко или Янукович: кому украинцы доверяли больше всего спустя 14 месяцев каденции

Социологи представили рейтинг доверия украинцев к президентам Украины Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Виктору Януковичу спустя 14 месяцев каденции. Согласно данным опроса группы “Рейтинг”, Зеленскому доверяет больше украинцев, чем его предшественникам за аналогичный период правления (смотри график).

Сейчас, спустя год и два месяца на посту президента, Зеленскому доверяет 41% опрошенных украинцев, а 53% выражают недоверие. Впрочем, Порошенко в 2015-м, спустя 14 месяцев каденции, верили 32% опрошенных, а негативную оценку его правлению давали 61%. У Януковича рейтинг недоверия был куда выше: в 2011 году 67% украинцев были недовольны его политикой. И лишь 24% выразили доверие.

Отметим, что данный опрос проводили в формате личного интервью с 15 по 20 июля по репрезентативной выборке среди 2000 украинцев из всех регионов страны. Статистическая погрешность – не более 2,2%.





Ранее “Комментарии” сообщали, что президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на открытие консульства в Техасе - таким образом, он может посетить США до предстоящих там выборов. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

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