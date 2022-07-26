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Зеленский попросил рассказать россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов

Зеленский подчеркнул, что Россия скрывает свои потери в войне против Украины

26 июля 2022, 23:49
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех, кто имеет связь в РФ, рассказать гражданам этой страны о потерях кафиров за 4 месяца в войне против Украины. Об этом он рассказал во время вечернего обращения, 26 июля.

Зеленский попросил рассказать россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский заявил, что за четыре месяца войны ликвидировано около сорока тысяч оккупантов. Также украинский президент отметил, что россиянам не сообщают ничего в многочисленных интервью и выступлениях о потерях кафиров, даже отцензурированной информации.

"Ничего не публиковалось и не говорилось. Но, это количество уже почти 40 тысяч – столько людей российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, искалеченных. И если российское государство не говорит этого официально, то это значит, что каждый и каждая, кто еще сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о кадровых перестановках Зеленского в силовом блоке . Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июля сообщил о перестановках в силовом блоке. Так, на должность командующего Сил Специальных Операций (ССО) ВСУ назначен Виктор Хоренко, который является боевым генералом. Предыдущий глава Григорий Галаган переводится на работу в СБУ с целью обновления спецслужбы. А глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов возглавит комитет по разведке при президенте. Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) доктор политических наук Игорь Петренко заявил, что такие изменения назрели уже давно.



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