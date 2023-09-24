Зеленский пообещал украинцам освободить два оккупированных города

23 и 24 сентября 17 городов в Украине отмечают важный день, среди них есть свободные и оккупированные, что нужно освободить от оккупантов. Об этом президент Зеленский написал в телеграмме.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Остер – один из самых древних городов Украины. В частности, речь идет о Краматорске, Немирове, Бериславе, Золотоноше, Николаевке.

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"Гродно. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами. И Мариуполь. Мелитополь", — написал Зеленский.



Зеленский подчеркнул, что каждый город имеет значение.

Также он отметил, что украинцы не уничтожают, а увольняют, восстанавливают. Не идут за чужим, а возвращают свое.

"Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим", – заявил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Зеленский заявил о деоккупации Бахмута . Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, с конгрессменами, с военным руководством Штатов, президент Украины заявил, что ВСУ уволят Бахмут (Донецкая область) и еще два города (не уточнив какие). При этом подчеркнул, что есть очень комплексный план. Между тем, в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что танки украинцев прорвали главную линию обороны России в Запорожской области.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отмечает, что у Зеленского была непростая дискуссия в Конгрессе, во время встреч с представителями обеих палат. Он напоминает, что капиталовложения США в мировую демократию чаще всего оказывались провальными. Достаточно вспомнить печальные примеры Вьетнама, Афганистана, Ирака.

