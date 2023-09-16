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Зеленский пообещал ответ соседям, которые против экспорта украинского зерна

Глава государства заявил, что Украина готова "цивилизованно отвечать" соседям, которые будут нарушать право Евросоюза

сегодня, 08:15 comments1853
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Кравцев Сергей
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Киев не будет соглашаться с "несоседскими" решениями, которые приняли страны, граничащие с Украиной по запрету поставки украинского зерна в ЕС. Украина даст "цивилизованный ответ" соседям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский, отреагировав на решения ЕК о снятии ограничения на доступ украинской аграрной продукции на рынок Евросоюза.

Зеленский пообещал ответ соседям, которые против экспорта украинского зерна

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Украинский лидер также выразил слова благодарности главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая показала, что она умеет сдерживать свои обещания. 


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"Только что переговорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ... Искренне благодарен Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС", — написал глава украинского государства. 

Он добавил, важно, чтобы во время войны чувствовалась поддержка Украины, в первую очередь, со стороны стран-соседей. Европейской единство должно давать позитивный результат и объединять. При этом президент подчеркнул, если же решения ряда стран будут нарушать право ЕС, Украина не будет молчать, Киев найдет способы дать цивилизованный ответ.

Читайте также на портале "Комментарии" — больная тема продления запрета на экспорт украинского зерна в соседние с нами страны Евросоюза продолжает набирать обороты. Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер выступил с предложением продлить запрет (срок действия нынешнего ограничения истекает 15 сентября) на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию (транзит разрешен). Ранее та же Венгрия, вслед за Польшей, дала понять, что точно продолжит эмбарго украинского зерна и после 15 сентября. Почему сложилась такая ситуация, что наши союзники по борьбе с российской агрессией становятся нашими соперниками в определенных аспектах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – торги вокруг санкций и зернового соглашения: кто их ведет – чего добивается Россия.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/7816
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