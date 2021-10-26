Зеленский показал результаты "Большого строительства" в Закарпатской области: что успели сделать (ВИДЕО)

За два года на Закарпатье в рамках программы главы нашего государства Владимира Зеленского "Большое строительство" построено и сделано капитальную реконструкцию 46 заведений медицины, 13 образовательных и дошкольных учреждений. Еще построено 562 км дорог. В новом году президентская программа будет реализовываться в области не в меньших масштабах. Об этом отснят видеосюжет, который размещен на странице украинского президента, лично инициировавшего "Большое строительство".

Зеленский показал на видео результаты «Большого строительства» в Закарпатье (фото president.gov.ua)

Просматривая ролик, выставленный Владимиром Зеленским, можно наблюдать, как изменился закарпатский регион.

По словам Президента, этот регион соседствует с четырьмя странами Евросообщества. Он — мультикультурный, ведь здесь говорят на разных языках и исповедуют разные религии. В Закарпатской области расположена самая высокая точка страны и географический центр Европы.

Трудолюбивые и гостеприимные люди, потенциал, который здесь заложен, выгодное географическое положение служит для того, чтобы край стал инфраструктурным центром не только нашего государства, но и Европы.

Туристическая составляющая и инфраструктурные условия для жителей области важны для меня, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области идет капитальный ремонт дорог к морю. Уже в июле этого года проехать в курортный город Бердянск можно будет по капитально отремонтированной дороге. В феврале начался ремонт трассы Н-30 Васильевка-Бердянск, на объекте одновременно работают сотни ремонтников и единиц техники. Работы ведутся в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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