logo

BTC/USD

62029.09

ETH/USD

4164.72

LTC/USD

191.90

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский показал результаты "Большого строительства" в Закарпатской области: что успели сделать (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский показал результаты "Большого строительства" в Закарпатской области: что успели сделать (ВИДЕО)

За это время построено 46 медицинских учреждений, 13 школ и садиков, а также 562 км дорог

сегодня, 18:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

За два года на Закарпатье в рамках программы главы нашего государства Владимира Зеленского "Большое строительство" построено и сделано капитальную реконструкцию 46 заведений медицины, 13 образовательных и дошкольных учреждений. Еще построено 562 км дорог. В новом году президентская программа будет реализовываться в области не в меньших масштабах. Об этом отснят видеосюжет, который размещен на странице украинского президента, лично инициировавшего "Большое строительство".

Зеленский показал результаты "Большого строительства" в Закарпатской области: что успели сделать (ВИДЕО)

Зеленский показал на видео результаты «Большого строительства» в Закарпатье (фото president.gov.ua)

 Просматривая ролик, выставленный Владимиром Зеленским, можно наблюдать, как изменился закарпатский регион.

По словам Президента, этот регион соседствует с четырьмя странами Евросообщества. Он — мультикультурный, ведь здесь говорят на разных языках и исповедуют разные религии. В Закарпатской области расположена самая высокая точка страны и географический центр Европы.

Трудолюбивые и гостеприимные люди, потенциал, который здесь заложен, выгодное географическое положение служит для того, чтобы край стал инфраструктурным центром не только нашего государства, но и Европы.

Туристическая составляющая и инфраструктурные условия для жителей области важны для меня, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области идет капитальный ремонт дорог к морю. Уже в июле этого года проехать в курортный город Бердянск можно будет по капитально отремонтированной дороге. В феврале начался ремонт трассы Н-30 Васильевка-Бердянск, на объекте одновременно работают сотни ремонтников и единиц техники. Работы ведутся в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.


 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/614730206566847/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!