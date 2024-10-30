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Зеленский подтвердил слив секретного пункта плана победы: что в нем было

Украина просила у США ракеты Tomahawk в секретном пункте плана победы.

сегодня, 14:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в секретных пунктах плана победы речь шла о ракетах Tomahawk. Президент подверг критике публикацию этой информации в СМИ и заявил, что это показывает отсутствие конфиденциальности между партнерами.

Зеленский подтвердил слив секретного пункта плана победы: что в нем было

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы эмоционально отреагировал на "слив" документов, что Украина планировала от США получить ракеты Tomahawk.

"Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk", — сказал Зеленский.

Как пояснил президент, информация о запросе на получение американских ракет была конфиденциальной между Украиной и США, однако она теперь доступна широкой общественности.

"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", – резко заявил Зеленский.

Напомним, что в материале NYT высокопоставленный американский чиновник рассказал о секретном пункте плана победы. По его словам, Зеленский просил у США сильнейшие ракеты "Tomahawk" с дальностью 2400 км, что в 7 раз превышает ATACMS, которые уже есть у Украины, однако мы не имеет разрешения ими бить вглубь территории РФ. NYT пишет, что американский чиновник объяснил, что такой запрос Украины невозможен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский анонсировал положительные новости для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Украины назвал главное сообщение российского диктатора Владимира Путина.



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