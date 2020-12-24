Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот

Глава Украины Владимир Зеленский 23 декабря подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность". Информацию о происшествии разместили на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Дети-сироты смогут проживать в приемных семьях и детдомах дольше. Фото: svidok.info

В сообщении сказано, что документ повысит социальную защиту детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это значит, что дети, имеющие инвалидность, проживающие в приемной семье или в детском доме, могут продолжить там находиться, пока им не исполнится 23 года. При этом неважно, какое образование они получают — высшое, среднее или профессиональное.



Проживать в дальнейшем или нет — решают сами дети.

Закон вступит в силу со следующего дня его опубликования.

Кроме этого закона, Владимир Зеленский подписал ряд других — о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, о вакцинации от COVID-19 и о рынке кормов в Украине.

Напомним, что стало известно, где президент Украины Владимир Зеленский планирует отпраздновать Новый год. Приближенный к президенту источник сообщил что Зеленский вместе с семьей хочет улететь в "лето" к теплым морским странам.

Сайт "Комментарии" сообщает, что ранее глава государства рассказал, когда в нашей стране победят олигархов и коррупцию. По его словам, представители олигархии — члены парламента и в их владении находятся все телевизионные группы. Надо предотвратить, чтобы олигархи имели свои СМИ и доступ к власти. Тогда ситуацию удастся хоть минимально стабилизировать.

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