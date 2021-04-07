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Главная Новости Политика президент Зеленский подписал закон о защите украинцев от произвола коллекторов: что он предусматривает
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Зеленский подписал закон о защите украинцев от произвола коллекторов: что он предусматривает

В Украине будет создан публичный Реестр коллекторских компаний

сегодня, 16:50
Автор:

Елизавета Черных

Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №4241, который предусматривает защиту украинцев от произвола коллекторов. Теперь угрозы в адрес земщиков находятся под запретом. Об этом сообщила "слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает РБК-Украина. 

Зеленский подписал закон о защите украинцев от произвола коллекторов: что он предусматривает

Зеленский подписал закон о защите украинцев от произвола коллекторов - фото из открытых источников

"Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый "коллекторский закон") только что подписан Президентом! Отныне никакие угрозы, неэтичное поведение, порноколлажи, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия — запрещено!", — сообщила народный депутат. 

Напомним, что согласно документу, в Украине создадут публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк, осуществляя надзор за коллекторами и их поведением в отношении заемщиков.

Эксперты считают, что безнаказанность коллекторов привела к тому, что их деятельность ведется не только с нарушением законодательства, а и с игнорированием каких-либо морально общественных норм. Если раньше коллекторы просто ограничивались телефонным запугиванием и террором самих должников, то теперь их арсенал намного шире: это и шантаж, распространение фейковой информации, террор родственников, коллег по работе, любых других знакомых должника, чьи телефоны и адреса раздобыли горе-кредиторы. От такого беспредела страдает не только сам должник, а и много других людей, которые не имеют никакого отношения ник долгу, ни к данному человеку. 

По словам специалистов, одного лишь законодательного урегулирования мало. Ведь коллекторские компании, вероятно, и далее будут действовать в виде виртуальных колл-центров, без определенного местонахождения. Выявить и задокументировать такую противоправную деятельность — задача не из легких для правоохранителей. Читайте детальнее в нашем материале. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-podpisal-zakon-zashchite-ukraintsev-1617799970.html
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