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Зеленский ответил, сколько будет жить в бывшем доме Ющенко

В Офисе президента заявили, что в 2020 году на содержание этой госдачи потратят 3 миллиона 430 тысяч гривен

сегодня, 11:58
Автор:

Елена Волкова

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда планирует переехать с государственной резиденции в Конче-Заспе. Об этом он рассказал журналисту Telegram-канал PavlovskyNEWS у входа в дом своих родителей в Кривом Роге. 

По словам Зеленского, с госдачи он непременно съедет, как только приобретет или возьмет в аренду дом. Отметим, что туда президент переселился, потому что продал свой дом в Иванковичах под Киевом и подыскивает новый. В Конче-Заспе же он с семьей временно проживает в доме №29, где 10 лет жил президент Виктор Ющенко. В Офисе президента заявили, что в 2020 году на содержание этой госдачи потратят 3 миллиона 430 тысяч гривен.

Зеленский ответил, сколько будет жить в бывшем доме Ющенко


Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что будет после окончания его президентского срока. 

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной - это самый высокий результат", - говорит Зеленский.



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