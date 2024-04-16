logo

BTC/USD

62237.30

ETH/USD

3040.43

LTC/USD

78.07

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский подписал закон о мобилизации: когда начнут действовать новые нормы
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский подписал закон о мобилизации: когда начнут действовать новые нормы

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента, закон был возвращен с подписью от президента сегодня

сегодня, 16:12 comments1204
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Зеленский подписал закон о мобилизации: когда начнут действовать новые нормы

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отметим, утром, 16 апреля, законопроект был направлен на подпись президенту. А уже после обеда Владимир Зеленский подписал его.

В соответствии с правилами через месяц после подписания президентом закон вступит в силу.

Читайте также на портале "Комментарии" — к концу минувшей недели Верховная Рада Украины сумела, наконец, принять в целом мобилизационный законопроект №10449, в котором несколько усилили меры по уклонению, но не дали хода демобилизации. Он стал очередным в ряде подобных, направленных на более эффективный мобилизационный процесс. Ранее был принят (и подписан президентом) документ об электронном реестре военнообязанных, резервистах и призывниках, закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, отменена категория "частично годная". Как оцениваете изменения мобилизационных подходов ? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Донбас

сегодня, 16:06

Ссучий выблядок, мразь. Ему похеру до украинского народа, главное бабла побольше наворовать и свалить к своему хозяину Байдену. Так или иначе они все свалят, т.к. капитуляция неизбежна, ни дня не проходит, чтобы хоть клочок земли не здали, каждый день в новостях - вс рф продвинулись там-то и там, а выблядки зеленые тем временем все богаче и богаче становятся. Вся эта могилизация для народа безсмысленна, смысл только у зеленых выблядков побольше наворовать. Здадут страну, твари. Мочить их надо, мочить сволочей проклятых


Новости

Все новости