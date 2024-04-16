Зеленский подписал закон о мобилизации: когда начнут действовать новые нормы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отметим, утром, 16 апреля, законопроект был направлен на подпись президенту. А уже после обеда Владимир Зеленский подписал его.

В соответствии с правилами через месяц после подписания президентом закон вступит в силу.

Читайте также на портале "Комментарии" — к концу минувшей недели Верховная Рада Украины сумела, наконец, принять в целом мобилизационный законопроект №10449, в котором несколько усилили меры по уклонению, но не дали хода демобилизации. Он стал очередным в ряде подобных, направленных на более эффективный мобилизационный процесс. Ранее был принят (и подписан президентом) документ об электронном реестре военнообязанных, резервистах и призывниках, закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, отменена категория "частично годная". Как оцениваете изменения мобилизационных подходов ? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.