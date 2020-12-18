Зеленский подписал закон, который предусматривает материальную поддержку безработных на карантине

Сегодня Президентом Украины Владимиром Зеленским было подписано закон о социальной защите безработных на период карантина. Закон предусматривает урегулирование ряда вопросов, связанных в том числе с получением финансовой помощи тем, кто не имеет возможности работать на период эпидемиологических мер, принятых страной. Такую информацию предоставили в пресс-службе Президента.

Президент Украины подписал закон о помощи по безработице на карантине. Фото: segodnya.ua

Закон был принят парламентом еще 2 декабря 2020. Он направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан.

Согласно закону, "право на получение пособия по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии".

Благодаря закону будут урегулированы процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.

Напомним, что Верховная Рада назначила нового министра по делам ветеранов. Так, главой Минветеранов стала Юлия Лапутина. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов.

Юлия Лапутина занимала должность заместителя начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности в 2010-2012 годах. В апреле 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ она высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". После этого она командовала оперативной группой СБУ в зоне АТО.

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