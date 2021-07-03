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Главная Новости Политика президент Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с Англией (ФОТО)
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Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с Англией (ФОТО)

Матч 1/4 финала Евро-2020 состоится сегодня в 22:00

сегодня, 11:00
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава Владимир Зеленский обратился со словами поддержки к представителям сборной Украины по футболу. Он призвал футболистов думать только о победе и не забывать о том, что с ними на поле 40 миллионов украинцев. Об этом президент страны написал на странице в Facebook. 

Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с Англией (ФОТО)

Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с Англией - фото: Facebook Володимир Зеленський

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас — один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот — сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали: с вами на поле — 40 миллионов украинцев!", — написал Зеленский. 

Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с Англией (ФОТО) - фото 2

Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с Англией (ФОТО) - фото 3

Напомним, что сегодня, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени на Олимпийском стадионе в Риме состоится противостояние между сборными Англии и Украины в 1/4 финала европейского чемпионата по футболу. Букмекеры оценили шансы "сине-желтых" победить в грядущем матче, закрепив успех после победы над Швецией

Ранее портал "Комментарии" писал,  что полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 Евро-2020. Игрок назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что футболисты клуба "Заря" забили в ворота турецкой команды "Макуспор" 22 мяча в контрольном матче. Кроме того, в первом и втором таймах у "Зари" были разные составы. 



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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95
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