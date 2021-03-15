Зеленский: Первая прививка от Covid уменьшает вероятность заражения на 76%

Он также добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19. Об этом говорится на официальном сайте президента.

"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", — сказал Зеленский.

В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.



Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

Напомним, что ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что не одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в апреле. Это может произойти не раньше мая.

Также до этого главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует. Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.