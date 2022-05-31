Зеленский ответил тем, кто пытается "подгонять" ВСУ

оккупантам рф все же удается пленить определенные украинские территории Украины. Поэтому некоторые граждане задают вопрос, почему наши вооруженные силы не "спешат" гнать захватчиков.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как сказал в вечернем видеообращении глава нашей страны Владимир Зеленский, в отличие от российских властей, украинская – ценит каждую жизнь и "не бросает людей в ад".

Глава государства в этот вечер обратился к тем соотечественникам, кто, по его мнению, намерен "подгонять" защитников Вооруженных Сил Украины или давать указания, когда и как следует идти в наступление и где отогнать врага в первую очередь. В Украине ценят мнение каждого.

"Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты", — сказал президент Украины.

Украинские военные идут в наступление и гонят захватчиков с украинских территорий. Поэтому Владимир Зеленский выразил мнение, что ситуацию на фронте следует анализировать комплексно. Ведь украинские военные, представители разведки, Нацгвардии и все обороняющие государство постоянно, но неотвратимо срывают все планы захватчиков.

"Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского назвали причину, почему отключили от эфира "каналы Порошенко". Три телеканала "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо", которые неформально входят в медиагруппу, близкую к пятому президенту Петру Порошенко, пришлось отключили из цифрового эфира якобы из-за "нарциссизма" лидера "Европейской Солидарности", а также из -по "разрушительным информационным технологиям".

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