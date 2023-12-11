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Зеленский ответил, сможет ли Украина простить войну России

Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска оккупировали и убили тысячи наших людей

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Граждане Украины не простят россиянам кровопролитное военное вторжение. Это точка невозврата. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов латиноамериканских медиа в Буэнос-Айресе.

Зеленский ответил, сможет ли Украина простить войну России

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как утверждает главнокомандующий, никто не хочет простить РФ. Никто им не простит эту войну.


"Они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить. Безусловно, это момент невозврата, потому что они убили столько людей, и у каждой семьи у нас есть какие-то потери — товарищ, дети, кто ранен, кто в плену", — отметил украинский лидер.

Когда в 2014 году, добавил Зеленский, в РФ говорили "это не мы", то сейчас никто ничего не скрывает. Они произносят открыто об этой операции и своих планах. Однако им это не удалось и не удастся.

 "Нужны конкретные гарантии безопасности, чтобы они снова не пришли к нам, потому что мы хотим просто жить. Так мы живем эти годы. С одним желанием: закончить войну, мирно жить на своей земле и чтобы россияне больше никогда не лезли в Украину", – продолжил президент Украины.

По словам украинского лидера, Украина хочет восстановить свою территориальную целостность, потому что есть люди, которые находятся в оккупации. Ими нельзя торговать.

Владимир Зеленский уверен, что Владимиру Путину не нужен мир. Для него – ключевая идея – это отсутствие независимости Украины и существование ее, как части России.

"Он не хочет никакого диалога, не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну – это просто два слова по телефону: сказать своим войскам отойти на их территорию", – отметил украинский лидер.

При этом, в 2014 году Путин, начиная военное вторжение, говорил о якобы "защите русскоязычного населения". В восточных регионах нашей страны проживало очень много русскоязычных людей. А русская армия просто разбомбила их дома и унесла жизнь.

"Он их убил. Просто взял и убил. Тех, кого, как он рассказывал, защищает", – резюмировал украинский президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прокомментировал паузу помощи США



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