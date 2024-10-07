Зеленский ответил, покажет ли План победы для всех украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский 7 октября обратился к гражданам и рассказал об основных событиях времени, акцентируя внимание на важности взаимодействия с международными партнерами для укрепления позиций Украины в борьбе с российской агрессией.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Во время своего выступления Зеленский сообщил, что согласовал график переговоров на неделю, предусматривающий встречи со многими странами, которые могут усилить Украину и приблизить к победе. Президент отметил, что Украина представит каждому партнеру План победы, который станет публичной стратегией дальнейших действий для Украины.

"Сегодня согласовал график переговоров на неделю. Это встречи, переговоры со многими партнерами. Мы представим всем, кто может усилить Украину, План нашей победы – каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир. И, конечно, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш План победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий", – сказал глава государства.

Президент отметил, что этот план победы, разработанный в сотрудничестве с партнерами, должен стать ясным и прозрачным для всех граждан Украины. После согласования и учета позиций партнеров, стратегия будет обнародована, чтобы каждый украинец имел представление о дальнейших шагах в достижении мира и безопасности.

Кроме того, Зеленский ожидает отчета от украинской команды, работающей в Вашингтоне, и анализа военных и военно-политических аспектов Плана победы. Также он отметил, что ожидает отчета от командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о сотрудничестве с международными партнерами на своем уровне.

"Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению. По итогам сегодняшнего дня я ожидаю отчета нашей команды, которая сейчас работает в Вашингтоне – после начала работы с военными и военно-политическими деталями Плана победы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ОП заявили, что Украина готова к переговорам



