Зеленский ответил, почему хочет встретиться с Си Цзиньпином

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о стремлении встретиться с руководителем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом лидер Украины заявил, выступая в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский объяснил, что у него не было встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, потому что он не приехал в Давос.

Как заявил глава государства, с премьер-министром Китая Ли Цяном, который находится в Давосе, готов встретиться глава украинского правительства Денис Шмигаль.

"Дело не в определенном решении или решении проблем. Я с радостью встречусь с лидером Китая. И насколько я знаю, лидером Китая является Си Цзиньпин. Он принимающий решение. А я принимаю решение в Украине. На самом деле: наш народ принимает решение. Они проголосовали за меня, сейчас я являюсь менеджером, но, в любом случае, если мы сравниваем — это о том, кто принимает решения в странах, я не нуждаюсь в каких-либо диалогах, я нуждаюсь в очень важных решениях от тех, кто принимает решения. Мы хотим привлечь их к Формуле мира и саммиту мира. И мы нуждаемся в их правильной стороне мира. И именно поэтому, я хочу с ним встретиться (с Си Цзиньпином)", — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что ранее общался по телефону с главой Китая. "Я надеюсь, мы продолжим", — подытожил украинский лидер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Швейцарии китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским. Китай отказался согласовать встречу премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского на территории Швейцарии. Важно, что до этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Китаю очень важно присоединиться к мирным переговорам.