Зеленский ответил Папе Римскому на его призывы к капитуляции Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский напомнил, что российские убийцы не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном видеообращении сделал президент Зеленский, раскритиковав тех, кто "за две с половиной тысячи километров" занимается "виртуальным посредничеством".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась. Каждый, кто защищает жизни и людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения...", – отметил президент.

Он подчеркнул, когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи — все.

Владимир Зеленский выразил слова благодарности каждому украинскому капеллану, которые – с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность, поддерживают и молитвой, и разговором, и делом.

"Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", – высказался Зеленский.

Нужно уточнить, что президент не упомянул в своем обращении Папу Римского Франциска, но, очевидно, его слова касались именно заявления понтифика, который посоветовал Украине "иметь отвагу белого флага" и вести переговоры с РФ.

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