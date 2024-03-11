Зеленский ответил Папе Римскому на его призывы к капитуляции Украины

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский напомнил, что российские убийцы не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном видеообращении сделал президент Зеленский, раскритиковав тех, кто "за две с половиной тысячи километров" занимается "виртуальным посредничеством".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Он подчеркнул, когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи — все.
Владимир Зеленский выразил слова благодарности каждому украинскому капеллану, которые – с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность, поддерживают и молитвой, и разговором, и делом.
Нужно уточнить, что президент не упомянул в своем обращении Папу Римского Франциска, но, очевидно, его слова касались именно заявления понтифика, который посоветовал Украине "иметь отвагу белого флага" и вести переговоры с РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский Франциск назвал Украину "проигравшей стороной" в войне с РФ. Папа Римский заявил, что Украина "должна набраться храбрости", "выбросить белое знамя" и инициировать переговоры об окончании войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему Украину призывают начать мирные переговоры с РФ: как реагировать Киеву.
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