Зеленский ответил на угрозы Шойгу о "грязной бомбе"

Мир должен "максимально жестко отреагировать" на рассказы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о "грязной бомбе". Ведь РФ была и является источником всего грязного, потому в мире это прекрасно понимают. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо все понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", — отреагировал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский заявил, что мир должен максимально жестко отреагировать на эти безосновательные обвинения. А еще – он напомнил, что РФ повсюду принесла смерть и деградацию.

"Там, где Украина, — никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, это только один субъект — и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу безосновательно считает, что Украина может использовать "грязную бомбу". Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню обвинил Украину в возможности использовать "грязную бомбу". Но, как и в большинстве случаев делающие политики РФ не предоставил никаких доказательств.