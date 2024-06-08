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Зеленский ответил на слова Путина о якобы его "нелегитимности"

Президент напомнил, что "легитимность" лидера Украины определяет ее народ

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента выбирает народ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал во время совместного подхода к прессе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский ответил на слова Путина о якобы его "нелегитимности"

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Легитимность президента Зеленского — признает исключительно народ Украины. Выбирает — народ Украины и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем. Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин. И выбирает Путина — Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", – заявил украинский лидер.

Стоит отметить, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась".

Позже Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

"Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продолжаются", — сказал Путин.

Российский диктатор заявил, что о полномочиях руководителя государства ничего не сказано в Конституции, поэтому власть в Украине переходит в парламент и спикера Верховной Рады.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский и Офис президента не планируют подавать запрос в Конституционный суд по вопросу легитимности президента Украины. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента по юридическим вопросам Ирина Мудрая.

В интервью "Бабелю" Ирина Мудрая заявила, что вопрос о нелегитимности президента Владимира Зеленского продвигает Россия. В частности, по ее словам, такой нарратив озвучивал на заседании Совбеза ООН представитель РФ Василий Небензя, призвавший украинские власти обратиться в Конституционный суд относительно легитимности Зеленского.




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Обсуждения

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Донбас

сегодня, 07:52

Да просроченный ты, гнида еврейская. "Легітимність визнає виключно народ України. Обирає народ України". Народ тебя, просроченного, нахер посылает. Какая же мерзкая, циничная, еврейская гнида. Будь ты проклят и вся твоя семья на века, тварь. Одно брешет и брешет, гнида. Чего ты, гнида добился, кроме гектаров кладбищь и разворованных миллиардов по карманам твоих зе-выблядков. Ворог как просувався так и просуваеться каждый день, и дня не проходит без просування, так же как и дня не проходит, чтоб зе-выблядки не своровали помощи, еще и надбавки себе поназначали, твари, все им мало. Будьте вы все зе-выблядки и ваши семьи прокляты. Твари.


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