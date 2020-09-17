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Зеленский дал обещание по "слуге народа", которого подозревают во взяточництве

Президент пообещал, что взяточник будет сидеть в тюрьме

сегодня, 16:45
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область сообщил, что депутат от фракции "Слуга народа" Александр Юрченко будет сидеть в тюрьме, если его вина будет доказана. Об этом сообщает "Украинская правда". 

Зеленский дал обещание по "слуге народа", которого подозревают во взяточництве

"Знаете, я очень доволен, что задержали взяточника. Юрченко всегда говорил, что он самый честный человек, порядочный политик. Хорошо, что это случилось в партии "Слуга народа". Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сегодня подписала ему подозрение. Он обязательно сядет в тюрьму, если его вина будет доказана. Мы показываем, что очищение власти нужно начинать с самых себя, перед законом все равны", - сказал президент. 

Как ранее сообщали "Комментарии", скандал со взяткой для народного депутата вылился в реальное подозрение.

"Уголовная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства", - написала Венедиктова. 


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