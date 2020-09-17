Зеленский дал обещание по "слуге народа", которого подозревают во взяточництве

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область сообщил, что депутат от фракции "Слуга народа" Александр Юрченко будет сидеть в тюрьме, если его вина будет доказана. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Знаете, я очень доволен, что задержали взяточника. Юрченко всегда говорил, что он самый честный человек, порядочный политик. Хорошо, что это случилось в партии "Слуга народа". Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сегодня подписала ему подозрение. Он обязательно сядет в тюрьму, если его вина будет доказана. Мы показываем, что очищение власти нужно начинать с самых себя, перед законом все равны", - сказал президент.

Как ранее сообщали "Комментарии", скандал со взяткой для народного депутата вылился в реальное подозрение.

"Уголовная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства", - написала Венедиктова.

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