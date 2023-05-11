Зеленский ответил на обвинения Москвы об атаке дронов на Кремль

В начале мая два беспилотника нанесли удары по Кремлю. Россия заявила, что атака устроена украинскими спецслужбами, однако Владимир Зеленский в очередной раз отрицал причастность к инцидентам с атакой на Кремль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский считает, что в Кремле постоянно ищут оправдания для своих атак по территории Украины.

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" Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: "Вы делаете нам это, а мы делаем то вам", — говорит президент Украины.

Однако, по мнению Зеленского, даже граждане России не поверили в обвинения Москвы относительно нападения на Путина.

"Но это не сработало. Даже для их внутренней публики это не сработало. В это не поверили даже собственные пропагандисты. Потому что это выглядело очень искусственно", — ответил Владимир Зеленский.

Напомним, что 3 мая два дрона нанесли удары по Кремлю. Россия назвала такие атаки покушением на Владимира Путина и обвинила в этом Украину, которая якобы следовала указаниям США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ответил, почему Украина не атакует Москву и Кремль. Президент Украины указал, что ВСУ воюет только на своей территории и защищает свои села и города. Кроме того, у Украины нет достаточного количества оружия, чтобы тратить его на нападения на администрацию президента России Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о депутате-коллаборационисте из Крыма Михаиле Шеремете, который призывает ударить по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.