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Зеленский ответил на обвинения Москвы об атаке дронов на Кремль

Президент Украины считает, что Россия устраивает провокации на своей территории, чтобы оправдать жестокость атак по Украине.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

В начале мая два беспилотника нанесли удары по Кремлю. Россия заявила, что атака устроена украинскими спецслужбами, однако Владимир Зеленский в очередной раз отрицал причастность к инцидентам с атакой на Кремль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Зеленский ответил на обвинения Москвы об атаке дронов на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский считает, что в Кремле постоянно ищут оправдания для своих атак по территории Украины.


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" Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: "Вы делаете нам это, а мы делаем то вам", — говорит президент Украины.

Однако, по мнению Зеленского, даже граждане России не поверили в обвинения Москвы относительно нападения на Путина.

"Но это не сработало. Даже для их внутренней публики это не сработало. В это не поверили даже собственные пропагандисты. Потому что это выглядело очень искусственно", — ответил Владимир Зеленский.

Напомним, что 3 мая два дрона нанесли удары по Кремлю. Россия назвала такие атаки покушением на Владимира Путина и обвинила в этом Украину, которая якобы следовала указаниям США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ответил, почему Украина не атакует Москву и Кремль. Президент Украины указал, что ВСУ воюет только на своей территории и защищает свои села и города. Кроме того, у Украины нет достаточного количества оружия, чтобы тратить его на нападения на администрацию президента России Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о депутате-коллаборационисте из Крыма Михаиле Шеремете, который призывает ударить по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/11/russia-ukraine-war-live-ukraine-operation-is-difficult-kremlin-says-as-us-thinktank-warns-russian-forces-constrained-in-bakhmut
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