Зеленский ответил на информацию об отставке Залужного

23 августа во время пресс-конференции по итогам саммита "Крымская платформа" Владимир Зеленский отреагировал на слухи о том, что он якобы собирается перевести главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность. Но президент опроверг эту информацию.

"Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук, и Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка – мы держимся. Значит – оценка высокая" . Когда мы победим, — будет самая высокая оценка", — заявил глава государства.

Известно, что ранее источник в монобольшинстве сообщил СМИ о кадровых ротациях в правительстве и других министерствах. Мол, популярность Залужного не всем нравится.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский намекнул на мощный ответ России , если будут увеличены обстрелы Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит мощный ответ в случае увеличения обстрелов 23-24 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление Зеленского на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве. Владимир Зеленский отметил, что если российские войска будут продолжать бить по мирным городам Украины, они сразу получат мощный ответ. При этом президент намекнул, что это не просто пустые слова, ведь каждый сам может увидеть, что количество ответов и мощных ответов Украины на агрессию России с каждым днем растет в разы.