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Зеленский ответил на что надеется в случае победы Трампа

Зеленский надеется, что США никогда не изменят политику по поддержке Украины.

сегодня, 15:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что политика Соединенных Штатов Америки не изменится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре этого года. Об этом он сказал во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Зеленский ответил на что надеется в случае победы Трампа

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленского спросили, как российский президент Владимир Путин воспринимает нынешнего президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа. Зеленский ответил: "Ему (Путину) не нравится Америка. Байден и Трамп очень разные, но они поддерживают демократию. И по этой причине, по моему мнению, Путин ненавидит их обоих. Я так думаю".

Президент Украины подчеркнул, что экономическая мощь США значительно превышает российскую, поэтому Путина нельзя воспринимать как равного партнера. Зеленский назвал Путина "малым": "Он действительно мал, но когда мы боимся его — он начинает становиться больше. И это ошибка всего Запада, в том числе, на протяжении последних 25 лет".

Также Зеленский предположил, что Путин ожидает выборов в США в ноябре, надеясь на смену американской политики. Президент выразил надежду, что американская политика останется неизменной, и что Путин должен это понимать. Зеленский считает, что Путин пытается разделить мир, Америку и разные страны в Европе.

Что касается возможных изменений в НАТО в случае победы Трампа, Зеленский отметил, что надеется, что США никогда не покинут Альянс: "Я надеюсь, что Соединенные Штаты никогда не будут серьезно думать о выходе из НАТО". Он подчеркнул, что выборы в США зависят от американского народа и Украина уважает их выбор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что изменила ли Украина планы по возвращению к границам 1991 года: объяснение Зеленского





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Источник: https://www.youtube.com/live/uOlmFpmIzE0?si=RwHcExg7d0HwkscL
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