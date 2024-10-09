Зеленский ответил, когда закончится война и назвал год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя создает условия для шагов, которые могут привести к прекращению войны, развязанной Россией, не позднее 2025 года. Об этом он сообщил во время состоявшегося в хорватском Дубровнике саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела по направлению мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позже 2025 года ", – заявил он.

Президент также выразил надежду на активное участие международных партнеров в этом процессе: "Лидерская позиция президента Байдена, сильные и мудрые шаги со стороны Британии, Франции, Германии, Италии и других стран могут стать залогом мира в Украине", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО и будущее членство страны в Альянсе станут важными шагами в мир. По его словам, если этот вопрос будет решен, Россия поймет, что у Европы есть четко определенные границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее.

"Правда состоит в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией", — отметил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда Украина подготовит документ с условиями завершения войны . Украина завершает работу над документом, содержащим детальные условия для справедливого завершения войны с Россией. Завершение работы над этим документом ожидается уже в ноябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".



