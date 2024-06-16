Зеленский ответил, когда готов к переговорам с Россией

Присутствие представителей России на втором саммите мира будет свидетельствовать о готовности их к переговорам по прекращению войны.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент Украины Владимир Зеленский сделал это заявление во время пресс-конференции, подводя итоги саммита мира в Швейцарии.

По словам Зеленского, многие государства выражали желание привлечь представителей РФ еще на первом саммите мира. Однако большинство стран одновременно "не хотят даже пожать им руки".

Президент напомнил, что Россия блокировала какие-либо инициативы еще до начала полномасштабного вторжения.

"Было почти 200 минских встреч, где не было решено ни одного вопроса. Россия все блокировала. Почему? Потому что не выгодно было завершать войну. Поэтому выбран правильный процесс — саммит мира, а затем разработка детального плана, а затем этот план будет передан России. И тогда увидим, готовы ли они к завершению войны", – сказал президент.

Он подчеркнул, что присутствие России на втором саммите мира станет сигналом о готовности к прекращению войны.

"Что будет с Россией на втором саммите? Их присутствие там будет означать, что они решили прекратить войну", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к завершению этой войны.

"Что касается переговоров. То Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдут с наших территорий. Это уважение к уставу ООН", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названо условие, которое позволит России принять участие в Саммите мира . Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала основное условие, при котором Россия может принять участие в следующем Саммите мира. По ее словам, Кремль должен проявить желание и соблюдать мирные переговоры на основе Устава Организации объединенных наций.