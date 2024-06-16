Зеленский ответил Китаю и другим странам, не поддержавшим саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война – это не просто разногласия, а проявление неуважения и агрессии. Так он отреагировал на вопросы журналистов о позиции Китая и Бразилии, которые не участвовали в Саммите мира в Швейцарии и не подписали итоговое коммюнике.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом глава государства рассказал на брифинге по результатам саммита мира в Швейцарии.

"Помочь сузить разногласия… Но война это не разногласия, это неуважение к жизни людей, к свободе, к демократии, к ценностям одной страны, и это Россия, она оккупант, против другой страны, и это Украина и она жертва. Это не разногласия, это не какое-то дипломатическое недоразумение, это серьезная история, серьезное количество жертв", — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина не начинала войну и не ведет ее на территории России – боевые действия совершаются исключительно на украинской земле. Кроме того, президент отметил, что принцип территориальной целостности признан всеми участниками саммита.

"Только что и Бразилия, и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас сегодня объединили, мы будем рады слышать их мнения, даже если они не совпадают с большинством мира. Это нормально – объединять усилия для окончания войны", — добавил президент .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стали известны все страны, не подписавшие совместное заявление Саммита мира. По итогам двухдневного Саммита мира в Швейцарии 80 стран из 93 участников международного мероприятия подписали совместное коммюнике. Таким образом, только 13 из них отказались от совместного заявления по итогам Саммита мира.

13 стран, не подписавших совместное коммюнике Саммита мира: Армения, Бахрейн, Колумбия, Таиланд, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и ОАЭ. Также не подписали документы Бразилия и Ватикан, которые на западе были наблюдателями.

