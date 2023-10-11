Зеленский ответил – есть ли у него страх, что западная помощь Украине прекратится

Действительно сейчас появились риски, что западная помощь Украине начнет ослабевать. Но, с другой стороны, есть обещания партнеров, которые говорят, что причин для переживаний быть не должно, ведь помощь Украине будет продолжаться несмотря ни на что. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита в Бельгию сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Лидер украинцев подчеркнул, что увеличение количества вызовов, конечно, заставит партнеров расфокусировать свое внимание, что является абсолютно ожидаемым. Именно поэтому, считает Зеленский, ситуация сейчас тревожная.

"Все боятся. В частности, того, что будут другие трагедии в мире. Ведь объем военной помощи, которую могут предложить партнеры, устойчив... я думаю, что Россия также рассчитывает на это, на распределение помощи. И не только Россия", — высказался президент.

В то же время, он добавил, что он находится в постоянном диалоге с западными союзниками и все они заверили, что поддержке Украины ничего не угрожает. Такие сигналы также озвучил официальный Вашингтон, как ключевой партнер Киева.

Отметим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заверил украинского президента, что несмотря ни на что США и дальше будут продолжать постоянные и непрерывные поставки всего необходимого вооружения для борьбы Украины против России.

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