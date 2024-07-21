Зеленский ответил, что важнее уступить территорию или сохранить жизнь людей

"Для нас проигрыш – это проиграть свою страну. Кто-то говорит: "Да, а что важнее для вас – территория или люди?" Как можно так сравнивать? Все это про людей. Люди важны, но это не значит, что можно подарить им ( россиянам) 30% нашей земли", – отметил Зеленский.

Президент не исключил возможность новой агрессии со стороны РФ даже в случае перемирия и заморозки войны. Он подчеркнул, что замороженный конфликт уже был, и нет гарантий, что Россия не пойдет дальше.

"Кто вам сказал, что они (россияне – ред.) не пойдут дальше? Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет просто нас разрушить? Он хочет. Он просто хочет снова возвращения Советского Союза под его руководством до конца его дней.

Президент подчеркнул, что вопрос "проиграть" нельзя сравнивать с игрой в футбол: "Что значит 'проиграть'? Это ведь не футбол, это не игра. Это серьезная история."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о простом варианте закончить войну в Украине через 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа, предполагающего закончить войну в Украине за 24 часа. Зеленский объяснил его основные детали и указал, согласна ли Украина пойти на такие уступки.

Также Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, что означает "мирный план" Трампа о скором окончании войны в Украине.