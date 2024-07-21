logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский ответил, что важнее уступить территорию или сохранить жизнь людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил, что важнее уступить территорию или сохранить жизнь людей

Зеленский объяснил, что будет считать проигрышем Украины.

сегодня, 18:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что Украине важно сохранить жизнь своих граждан, однако это не означает готовность уступить Россию 30% своей территории.

Зеленский ответил, что важнее уступить территорию или сохранить жизнь людей

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Для нас проигрыш – это проиграть свою страну. Кто-то говорит: "Да, а что важнее для вас – территория или люди?" Как можно так сравнивать? Все это про людей. Люди важны, но это не значит, что можно подарить им ( россиянам) 30% нашей земли", – отметил Зеленский.

Президент не исключил возможность новой агрессии со стороны РФ даже в случае перемирия и заморозки войны. Он подчеркнул, что замороженный конфликт уже был, и нет гарантий, что Россия не пойдет дальше.

"Кто вам сказал, что они (россияне – ред.) не пойдут дальше? Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет просто нас разрушить? Он хочет. Он просто хочет снова возвращения Советского Союза под его руководством до конца его дней.

Президент подчеркнул, что вопрос "проиграть" нельзя сравнивать с игрой в футбол: "Что значит 'проиграть'? Это ведь не футбол, это не игра. Это серьезная история."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о простом варианте закончить войну в Украине через 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа, предполагающего закончить войну в Украине за 24 часа. Зеленский объяснил его основные детали и указал, согласна ли Украина пойти на такие уступки.

Также Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, что означает "мирный план" Трампа о скором окончании войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cxe25prezgzo
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости