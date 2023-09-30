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Зеленский ответил, что поможет Украине одержать победу в войне с Россией

Речь идет о развитии оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет и дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы

сегодня, 15:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский уверен, что комбинация новейших технологий и военной тактики поможет Украине одержать победу в войне, которую начала Россия с целью захвата и уничтожения Украинской государственности. Как сообщает сайт президента Украины, Зеленский провел встречу с представителями оборонных компаний США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии, которые прибыли в Киев для участия в первом Международном форуме оборонных индустрий.

Зеленский ответил, что поможет Украине одержать победу в войне с Россией

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Участники встречи обсудили перспективы партнерства и совместного производства вооружений, в частности с учетом военного опыта Украины.


"Воздушный щит и разминирование – это на сегодня два самых больших приоритета для нас", – констатировал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, речь идет как о средствах противовоздушной обороны, так и о производстве систем предупреждения, разведки и тому подобное.

"Мы должны это сделать. Это будет полезно не только для Украины, но и для Европы, для наших соседей", – убежден Зеленский.

Также, как подчеркнул лидер украинцев, Украина заинтересована в производстве дальнобойных ракет и артиллерии с новыми возможностями.

По убеждению президента, именно комбинация новейших технологий и военной тактики поможет Украине одержать победу в войне с российским агрессором.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине на первом Международном форуме оборонных индустрий создан Альянс оборонных индустрий. По словам президента Владимира Зеленскому, производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной строить арсенал свободного мира. Также президент отметил, что наша страна предложит специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно развивать оборонное производство. Во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии украинский лидер акцентировал, что для нас приоритет – развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли. Как оцениваете сам факт проведения такого мероприятия и его перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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