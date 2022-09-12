Зеленский отреагировал на вопрос, может ли закончиться война, пока Путин у власти

Глава государства Владимир Зеленский ответил, может ли закончиться война, пока в России у власти остается Владимир Путин. Об этом украинский президент сказал во время интервью Фариду Закарии для СNN.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ответе на вопрос отметил, что единственный шанс для Путина – это закончить войну.

"Наверное, это зависит только от него... Оно так может быть: он еще будет руководить, а война закончится... В принципе, я считаю, для него это единственный шанс выйти из этой ситуации", — сказал Зеленский.

Кроме этого, Владимир Зеленский предположил, что может сложиться и так, что "все закончится уже после него".

"И вопрос тогда будет ко всему миру: когда наступит "после него", – ответил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков сделал новое заявление о переговорах Путина с Зеленским. В Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским. Главный рупор Кремля заявил, что в Москве не то, что не прогнозируют возможные переговоры с украинской стороной в ближайшее время, но даже перспектив таких консультаций двух лидеров не видят.

Также "Комментарии" информировали о том, что названы настоящие причины ракетных ударов по электростанциям Украины. В последние дни враг активно обстреливает критические объекты инфраструктуры в Украине и последним был ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, где пострадали ее работники. Экономический эксперт и соучредитель аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко убежден, что главная цель разрушения нашей критической инфраструктуры — уменьшение способности Украины к сопротивлению.

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