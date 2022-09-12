Зеленский отреагировал на вопрос, может ли закончиться война, пока Путин у власти

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Лиля Воробьева
Глава государства Владимир Зеленский ответил, может ли закончиться война, пока в России у власти остается Владимир Путин. Об этом украинский президент сказал во время интервью Фариду Закарии для СNN.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ответе на вопрос отметил, что единственный шанс для Путина – это закончить войну.
"Наверное, это зависит только от него... Оно так может быть: он еще будет руководить, а война закончится... В принципе, я считаю, для него это единственный шанс выйти из этой ситуации", — сказал Зеленский.
Кроме этого, Владимир Зеленский предположил, что может сложиться и так, что "все закончится уже после него".
"И вопрос тогда будет ко всему миру: когда наступит "после него", – ответил глава государства.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков сделал новое заявление о переговорах Путина с Зеленским. В Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским. Главный рупор Кремля заявил, что в Москве не то, что не прогнозируют возможные переговоры с украинской стороной в ближайшее время, но даже перспектив таких консультаций двух лидеров не видят.
Также "Комментарии" информировали о том, что названы настоящие причины ракетных ударов по электростанциям Украины. В последние дни враг активно обстреливает критические объекты инфраструктуры в Украине и последним был ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, где пострадали ее работники. Экономический эксперт и соучредитель аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко убежден, что главная цель разрушения нашей критической инфраструктуры — уменьшение способности Украины к сопротивлению.
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Ігор
сегодня, 19:54
Це гниле деревце маленького розміру розуміє, що гарних плодів не буде. Зерошенко з його хунтою це остаточний вирок Україні. Його треба було прибрати ще коли він вперше поїхав на форум старого Пінчука. Не просто так Путін це чіпає бункерні центри прийняття корупційних рішень Зе-клану. Але ментальність Українців терпіти до повного - всьо. Ще додається нерозуміння, що ж робиться не так. Хоч зараз ми дійшли до тої межи, коли думати та аналізувати вже нема часу. Тут важливо повне визнання своєї відповідальності та ставати на шлях доброчесності. Також розуміння того, що міняти треба все і зараз. Не лишати взагалі нічого, з цього збудованого одоробла. Проходити навіть набагато більш важкий шлях, який після звільнення від окупації, пройшли країни Східної Європи. Ще і забагато коротший період. Починати з нуля і рішення не стандартні, а інноваційні.