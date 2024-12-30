Зеленский отреагировал на визит украинской делегации в Сирию

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал визит украинской делегации в Сирию. Как отметил украинский лидер в сети X, по его поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск с визитом.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В частности, украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами.

"Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии", — отметил Владимир Зеленский.

"Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения. Ожидаю от министров Сибиги и Коваля отчета по результатам визита после возвращения в Украину", — подчеркнул президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина выразила надежду на возможное изменение позиции Сирии по поводу украинской территориальной целостности и заявила о готовности возобновить дипломатические отношения после этого. Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, работа по налаживанию коммуникации с Сирией продолжается.

"Мы уже сделали заявление, в котором четко обозначили готовность Украины восстановить дипломатические связи с Сирией. Сейчас мы наблюдаем, как будет действовать новое правительство. Понятно, что предыдущий режим Башара Асада не признавал нарушение территориальной целостности Украины, что стало основной причиной расторжения дипломатических отношений. Если новое сирийское руководство изменит свою позицию, мы готовы к возобновлению взаимодействия на дипломатическом уровне", – объяснил Тихий.



