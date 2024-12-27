МИД Украины сообщил об установлении контактов с новыми сирийскими властями

Украина выразила надежду на возможное изменение позиции Сирии по поводу украинской территориальной целостности и заявила о готовности возобновить дипломатические отношения после этого. Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, работа по налаживанию коммуникации с Сирией продолжается.

"Мы уже сделали заявление, в котором четко обозначили готовность Украины восстановить дипломатические связи с Сирией. Сейчас мы наблюдаем, как будет действовать новое правительство. Понятно, что предыдущий режим Башара Асада не признавал нарушение территориальной целостности Украины, что стало основной причиной расторжения дипломатических отношений. .Если новое сирийское руководство изменит свою позицию, мы готовы к возобновлению взаимодействия на дипломатическом уровне", – объяснил Тихий.

В то же время Министерство иностранных дел Украины сообщило, что уже установлены контакты с новыми сирийскими властями, в том числе на уровне министров иностранных дел.

"Пока это вся информация, которую мы можем предоставить", – добавил спикер МИД.

8 декабря сирийские повстанцы объявили о свержении 24-летнего авторитарного режима Башара Асада. Он покинул страну на самолете и нашел убежище в России.

После падения режима Асада Украина выразила готовность возобновить дипломатические связи с Сирией. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Киев стремится создать условия для возобновления отношений в будущем и продолжит поддержку сирийского народа. Министр аграрной политики Виталий Коваль ранее заявлял о намерении поставлять продукты питания в Сирию.27 декабря Украина отправила 500 тонн пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" в партнерстве с Всемирной продовольственной программой (ВПП), как сообщил президент Владимир Зеленский.

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