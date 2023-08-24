Зеленский отреагировал на уникальную спецоперацию ГУР в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что бойцы ГУР Минобороны провели уникальную операцию во временно оккупированном Крыму. Вместе с тем лидер украинцев заявил, что та операция пока что не означает, что процесс деоккупации украинского полуострова стартовал. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал во время брифинга в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Да, это наши ребята. Жертв с нашей стороны нет. Это то, что я смог по телефону обсудить с руководителем ГУР МОУ", — заявил президент.

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При этом лидер украинцев не стал раскрывать подробности, заявив, что пока что он еще ожидает детальный доклад по произошедшему от главы ГУР Кирилла Буданова.

Ранее сообщалось, что в Крыму утром 24 августа прогремели сильные взрывы в районе мыса Тарханкут. Позже представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Крыму, как и анонсировал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, произошли новые акции по уничтожению российских оккупантов. Во время "бавовны" 23 августа, согласно данным ГУР, на мысе Тарханкут была ликвидирована российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Секретарь СНБО Алесей Данилов подтвердил, Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама. А поврежденные мосты, ведущие на полуостров с временно оккупированной части Херсонской области, уже, согласно данным британской разведки, создали россиянам логистические проблемы. Учитывая, что до полномасштабного российского вторжения в Украину вопрос военной деоккупации Крыма практически не обсуждался, можно ли считать, что РФ сама себе выстрелила в ногу тем, что полтора года назад решилась на открытую агрессию? Какой вариант возвращение Крыма в Украину выглядит на данный момент наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



