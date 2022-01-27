Зеленский отреагировал на трагедию в Днепре: "Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны"

Государственный глава Владимир Зеленский отреагировал на трагическую гибель военнослужащих на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Президент заявил, что в ближайшее время должны быть сделаны "обязательные кадровые выводы". Об этом гарант написал в своем Telergam.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Зеленский высказал искренние соболезнование тем, кто потерял родных, а также добавил, что любая помощь, которой требуют близкие погибших солдат, должна быть предоставлены в безотлагательном порядке.

Президент Украины заявил, что ждет от правоохранительных органов полного информирования населения обо всех обстоятельствах ужасного преступления. При этом должны быть детально проанализированы мотивы, которыми руководствовался убийца.

"Утром имеем ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизни раненых борются врачи... Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что 27 января общество содрогнулось от трагического известия. В Днепре нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял из автомата Калашникова караул военных, после чего скрылся. По данным правоохранителей, скончалось пять человек и еще столько же получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть гражданское лицо. Солдата, который устроил кровавую стрельбу, задержали утром в Днепропетровской области.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил, что создавать временную следственную комиссию для расследования трагедии депутаты не будут, потому что это точно не вопрос про политику. Кроме того, политик выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что это огромная трагедия.

Отметим, что в Сети появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре: (ВИДЕО 18+).





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