Зеленский отреагировал на слова Резникова о деоккупации юга

Владимир Зеленский также сказал, что не читал интервью Резникова, которое он дал журналистам "The Sun" недавно.

Деоккупация всей территории Украины является важной задачей для ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с главой Правительства Нидерландов Марком Рютте.

"Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина", — подчеркнул глава государства, комментируя вопросы разработки плана деоккупации захваченного юга Украины, о чем недавно заявил руководитель Минобороны Украины Алексей Резников.

Также президент Украины отметил, что не может детально рассказывать о планах военного командования.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников рассказал о важном приказе от Зеленского. От главы украинского государства Минобороны Украины получило приказ – освободить от захватчиков прибрежные районы на юге. Для этого Украина мобилизует миллионные боевые силы. Министр отметил, оружие в руки возьмет примерно миллион украинских граждан. Посредством западного оружия люди готовы идти в бой, отвоевывая свою территорию.

Также "Комментарии" писали о том, почему Украине важно деоккупировать юг. Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире ТСН объяснил, что означают заявления нашей власти о деоккупации юга в стратегическом плане для Украины и почему приказ Главнокомандующего был отдан именно сейчас. По его словам, это знаменует третий этап войны – контрнаступление и освобождение территорий от оккупантов.